رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على توفر الأجواء الملائمة لأداء الطلاب لاختباراتهم.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقبالهم الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو العلا، منسق عام البرامج الجديدة، والدكتور حسين سليمان، منسق البرامج المهنية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة العملية الامتحانية، مشيدًا بالتزام الكلية بتوفير بيئة امتحانية منظمة وداعمة للطلاب.

كما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الامتحانات شملت عددًا كبيرًا من الطلاب، حيث أدى 1,239 طالبًا بشعبة المحاسبة بالفرقة الثالثة اختبارهم في مقرر "النظم المحاسبية"، في حين بلغ إجمالي عدد الممتحنين في شعبة المحاسبة 1,445 طالبًا.

أما شعبة الإدارة، فقد شهدت امتحان مادة "إعلان وعلاقات عامة"، بحضور 139 طالبًا، ليصل إجمالي عدد الممتحنين بشعبة الإدارة إلى 217 طالبًا.

وفيما يخص البرامج الجديدة بالكلية، أدى طلاب برنامج CH بالمستوى الأول وعددهم 178 طالبًا، وطلاب برنامج FMI بالمستوى الأول وعددهم 54 طالبًا، اختبارهم في مقرر "قضايا مجتمعية"، وهو أحد متطلبات الجامعة.

ومن جانبها ، أشارت الدكتورة سلوى فراج إلى أن جميع اللجان شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأن الامتحانات جاءت في مستوى مناسب يعكس مخرجات العملية التعليمية.