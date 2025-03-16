بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بطب بيطري بجامعة قناة السويس

انطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، حيث أدى 1449 طالبًا اختباراتهم إلكترونيًا داخل معامل الكلية، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التقييم. تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، سير الامتحانات، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان في استقباله الدكتورة داليا منصور، عميد الكلية، والدكتورة أمينة الدسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء النحلة، الأستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتورة راشه بخيت، أمين الكلية.

أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة حريصة على تطبيق أحدث أساليب التقييم الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة في قياس قدرات الطلاب، مشيدًا بالتزام الكلية في تنظيم الاختبارات وفق أعلى المعايير. كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الامتحانات تُعقد وفق نظامي الساعات المعتمدة واللائحة الفصلية، وتشمل 11 مقررًا مختلفًا موزعًا على جميع المستويات الدراسية، حيث أدى طلاب البرنامج العام بنظام الساعات المعتمدة اختباراتهم في مقررات التشريح الحركي، علم الأجنة، التشريح المقارن، التشريح التطبيقي، الفيرولوجي الخاص، الباثولوجيا الإكلينيكية، وصحة وسلامة وتكنولوجيا اللحوم والأسماك، بينما شملت الاختبارات طلاب برنامج تميز طب الحيوانات الأليفة في مقرر فيرولوجي الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى طلاب برنامج مميز الأدوية والمستحضرات البيطرية الذين أدوا اختباراتهم في مقررات فارماكولوجي الجهاز العصبي، تحليل الأدوية، والتقييم والاختبارات الحيوية للأدوية.

وأوضحت الدكتورة داليا منصور أن الامتحانات تُجرى تحت إشراف مركز الاختبارات الإلكترونية، برئاسة الدكتورة غادة حداد، المدير التنفيذي للمركز، والدكتورة دعاء حسني، نائب المدير التنفيذي، والأستاذ أحمد حسني، المدير الإداري، والأستاذة علياء علي، إداري المركز، مؤكدة أن سير الامتحانات تم بسلاسة دون أي معوقات فنية.

يُذكر أن الامتحانات ستستمر حتى 27 مارس، مع منح الطلاب إجازة عيد الفطر المبارك من 30 مارس إلى 2 أبريل، بالإضافة إلى إجازات عيد القيامة في 14، 17، و20 أبريل.