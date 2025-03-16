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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

رمضان حول العالم| طقوس مختلفة في المغرب من الفطار إلى السحور

رمضان حول العالم
رمضان حول العالم
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في المغرب، يبدأ الإفطار بالتمر واللبن، قبل أن تحضر الحريرة، الشوربة التقليدية التي لا تخلو منها أي مائدة رمضانية، الطاجين المغربي يزين السفرة بأطباق مثل اللحم بالبرقوق والدجاج بالزيتون، إلى جانب الكسكسي الشهير.

 أما الحلويات، فتتصدرها الشباكية المقرمشة والبريوات المحشوة باللوز.

بعد التراويح، يجتمع المغاربة حول كؤوس الشاي بالنعناع، وسط أجواء دافئة تجمع العائلة والأصدقاء، الشوارع تتزين بالفوانيس والأضواء، خاصة في مدن مثل فاس ومراكش، حيث تمتزج الروحانية بالتاريخ في مشهد ساحر.

https://youtube.com/shorts/978x8_7U2ww

 

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