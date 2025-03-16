محافظ المنوفية يزور مصابى حادث طريق طملاى – السادات بمستشفى شبين الكوم التعليمي



تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق طملاى - السادات والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم ، بحضور الدكتور فيصل جودة مدير المستشفى ، وذلك عقب تلقى بلاغ لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن الحادث.

حيث اطمئن محافظ المنوفية على الحالة العامة للمصابين واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة بشأنهم ، مشدداً برفع درجة الطوارئ وتسخير الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ، كما قدم خالص التعازي لأسر المتوفين ، ووجه بتوفير وجبات إفطار لأسر المصابين مراعاة لظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد محافظ المنوفية أنه فور ورود البلاغ ، تم تواجد كافة الاجهزة المعنية والدفع بـ12سيارة إسعاف والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، حيث تم على الفور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومنوف العام لتلقي العلاج والرعاية الأولية واتخاذ كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

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