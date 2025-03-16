تفاصيل مسلسل "شمال إجباري" لراندا البحيري

يعرض اليوم الأحد للفنانة راندا البحيري مسلسل “شمال إجباري” في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "شمال إجباري" في الساعة 10 مساء على شاشة قناة "المحور".

وكتبت راندا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقا على مجموعة من الصور لكواليس العمل: "من لوكيشن مسلسل شمال إجباري مع المخرج محمد الخضري".

وتابعت راندا: "المسلسل يذاع على قناة المحور من يوم الأحد الساعة العاشرة مساءا إن شاء الله بطولة راندا البحيري محمد لطفي، هالة فاخر والنجم صلاح عبد الله".

أبطال "شمال إجباري"

مسلسل "شمال إجباري" من بطولة محمد لطفي، راندا البحيري، صلاح عبد الله، هالة فاخر، عماد رشاد، حسام داغر، وآخرين، والعمل من تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد الخضري.

وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة في إطار من الإثارة والتشويق، حول جزاء الشخص الذي يدخل دائرة الممارسات غير المشروعة وتكوين ثروات مالية بشكلٍ غير قانوني؛ بهدف مواجهة الفقر.