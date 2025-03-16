«الجزار» يتفقد مستشفى منشية البكري ومركز طب أسرة المحكمة

أجرى الدكتور حمودة الجزار ، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة ، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام، مساء أمس، حيث استهل الزيارة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من سير العمل بكفاءة وفعالية، مشدداً على ضرورة تواجد عدد كافٍ من الأطباء بالقسم على مدار 24 ساعة لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية للحالات الطارئة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، والدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة ، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية.

كما تفقد الجزار ، أقسام الرعاية المركزة، حيث كلف نائب مدير المستشفى بسرعة التواصل مع إدارة الطوارئ بالمديرية لتسكين حالات الرعاية المركزة، مشدداً على ضرورة الاستخدام الأمثل لأسرة الرعاية المركزة مما يسهم في القضاء على قوائم الانتظار.

وفي سياقٍ متصل، وجه الدكتور حمودة، بضرورة التوسع في قسم الأطفال، لضمان توفير مرحلة انتقالية لمرضى الرعاية المركزة للأطفال، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة. كما شدد على أهمية تفعيل بروتوكولات الرعاية المركزة لضمان تقديم الخدمات الطبية وفقًا لأعلى المعايير.

وفي ختام زيارته أعرب الدكتور حمودة الجزار ،عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالمستشفى، مشيداً بالانضباط الإداري وتواجد الفريق الطبي والنظافة العامة للمستشفى، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ثم استكمل سيادته جولته بالمرور على مركز طب أسرة المحكمة التابع لمنطقة النزهة الطبية، حيث اطمأن سيادته على سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوباتجي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأمثل.

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