باكو تتهم الجيش الأرميني بإطلاق النار على مواقع تابعة لها

اتهمت وزارة الدفاع الأذرية اليوم /الأحد/ القوات الأرمينية بفتح النار على مواقع عسكرية، وهي الاتهامات التي نفتها يريفان.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية، حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري، إن الجنود الأرمن أطلقوا النار من أسلحة خفيفة من منطقة جوريس في جنوب شرقي أرمينيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مسئولون أرمينيون وأذريون يوم الخميس الماضي إنهم اتفقوا على نص اتفاق سلام لإنهاء ما يقرب من أربعة عقود من الصراع بين البلدين.

وقد اندلعت مواجهات متكررة بين الجمهوريتين السوفيتين السابقتين منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، عندما انفصلت منطقة ناجورنو كاراباخ، وهي منطقة في أذربيجان كانت في ذلك الوقت ذات أغلبية سكانية أرمينية، عن أذربيجان بدعم من أرمينيا.

وفي سبتمبر 2023، استعادت أذربيجان إقليم ناجورنو كاراباخ في هجوم خاطف، مما أجبر ما يقرب من 100 ألف أرميني في الإقليم على الفرار إلى أرمينيا.

