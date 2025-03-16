رئيس مدينة الفيوم: تركيب كاميرات مراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة.. صور

أعلن سالم فتيح رئيس مركز ومدينه طاميه، تركيب 15 كاميرا مراقبه تعمل بنظام المراقبة الإلكترونية، لتأمين المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور الهامة بالمدينة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الفيوم، وفى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بضرورة تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والحرص على تحقيق السهولة المرورية ومتابعه الخدمات المقدمه للمواطنين.



وأوضح رئيس مجلس مدينة طامية، أنه تم توزيع الكاميرات في 12 موقعا، هي ميدان الشهيد محمد ابو شقرة أمام مجلس المدينة، وميدان مسجد النور المحمدي أمام شارع المرور، وميدان الفردوس، بجوار مستشفي طاميه المركزي، وشارع الموقف، و داخل موقف طامية.



وأشار رئيس مدينة طامية، إلى أن خطة توزيع الكاميرات ساعدت علي تغطية المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور والمقار الخدمية الهامة بالمدينة، وستعمل المنظومة من خلال غرفة تحكم رئيسية تسمح بمتابعة مناطق وجود الكاميرات طوال اليوم.

وأكد رئيس المركز، أن تركيب كاميرات مراقبة يساعد في إحكام الرقابة والسيطرة على الشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المدينة، وتأمين المنشآت الحيوية والهامة ومتابعة حركة السيارات للتأكد من إلتزام السائقين بالقواعد المنظمة للمرور ورصد الإشغالات والإنارة والنظافة.

وأشار رئيس مجلس المدينه، أن منظومة كاميرات المراقبة تعمل على مدار اليوم ويتم تشغيل خاصية الزوم للوصول إلى رؤية واضحة لكافة الميادين والشوارع للمساعدة فى التعرف على التفاصيل الدقيقة فى حالة حدوث وقائع سرقة أو أى حوادث أخرى أو أى أعمال منافية للسلوك الحضارى لحماية المواطنين، لافتا إلى أن الشبكة مُؤَمَّنة تماما بجدار حماية لمنع الاختراقات.

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