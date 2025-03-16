بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مصانع جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية

ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدداً من المصانع الجديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وياسر جمعة، مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية.

حيث قام محافظ الفيوم، بافتتاح مصنع شركة أورجانيك جرين للنباتات الطبية والعطرية، المقام على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 20 طن/ يوم من النباتات الطبية والعطرية يتم تصديرها بالكامل لأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، ويوفر 120 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما افتتح المحافظ، مصنع الصفوة برايت باك لصناعة جميع أنواع علب وصناديق الكرتون، والمقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، ويوفر المصنع نحو 150 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 4 آلاف طن شهرياً، تغطي الاستهلاك المحلي، ومن المقرر تصدير المنتجات للخارج خلال المرحلة المقبلة.

أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية تنميتها وحسن استغلالها في إطار تكاملي، وهو ما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة.

كما أكد المحافظ، على أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية على أرض الفيوم، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجارى والصناعي، وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى مختلف الصناعات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بكافة أجهزتها على تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للعاملين بالقطاع الصناعي، واتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز النمو الاقتصادي.

inbound2994180181365747420

inbound1545175015566056824

inbound876674140061039827

inbound230266234636959447

inbound6004191104829209823

inbound4222134093341092505