إصلاح كسر بالسور المعدني لكوبري الصاغة بالزقازيق

طالب المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية بالشوارع للإطمئنان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.
من جانبه توجه محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق لإصلاح السور المعدني الخاص بكوبري الصاغة بنطاق حي ثانٍ الزقازيق؛ بعدما تعرض للكسر جراء إصطدام سيارة بالسور المعدني والذي نتج عنه وقوع كسر بالسور .
وكانت إدارة الأزمات برئاسة حي ثان الزقازيق قد تلقت بلاغاً يٌفيد بوقوع كسر بسور كوبري الصاغة والناتج عن تصادم سيارة بالسور .
وعلى الفور وجه رئيس الحي باستدعاء معدات وفنيين من الحملة الميكانيكية بالحي وتم إجراء إصلاح للكسر ورد الشئ لأصلة تحت إشراف مجدي العزيزي نائب رئيس الحي.