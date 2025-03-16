ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصلاح كسر بالسور المعدني لكوبري الصاغة بالزقازيق

اصلاح الكسر بكوبري
اصلاح الكسر بكوبري الصاغة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية بالشوارع للإطمئنان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

من جانبه توجه محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق لإصلاح السور المعدني الخاص بكوبري الصاغة بنطاق حي ثانٍ الزقازيق؛ بعدما تعرض للكسر جراء إصطدام سيارة بالسور المعدني والذي نتج عنه وقوع كسر بالسور .

وكانت إدارة الأزمات برئاسة حي ثان الزقازيق قد تلقت بلاغاً يٌفيد بوقوع كسر بسور كوبري الصاغة والناتج عن تصادم سيارة بالسور .

وعلى الفور  وجه رئيس الحي باستدعاء معدات وفنيين من الحملة الميكانيكية بالحي وتم إجراء إصلاح للكسر ورد الشئ لأصلة تحت إشراف مجدي العزيزي نائب رئيس الحي.

اصطدام سيارة الخدمات للمواطنين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المتابعة الميدانية رئاسة حي ثان الزقازيق