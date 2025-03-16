غدا.. جلسة استماع للممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب تصريحات عن عمل المرأة

بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، لعقد جلسة استماع يوم غد الإثنين.

وتأتي الجلسة بشأن ما تم رصده من تصريحات مثيرة للجدل عن عمل المرأة خلال حلقة برنامج «أصعب سؤال» تقديم مصعب العباسي، والتي أذيعت يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025، واستضاف خلالها الشيخ هاني الصالحي.

ومن المقرر أن يخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة لإعمال شئونها حيال مقدم البرنامج طبقًا لقانون النقابة.