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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل القاهرة الإخبارية: معبر رفح يستقبل الدفعة الـ44 من المصابين والجرحى الفلسطينيين

معبر رفح
معبر رفح
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قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن معبر رفح البري، استقبل الدفعة الـ44 من المصابين والجرحى الفلسطينيين، وعددهم 15 مصابًا ومريضًا، يرافقهم 22 من ذويهم.

وأضاف 'إبراهيم"، خلال رسالته على الهواء، أن بعض الحالات تحركت نحو المستشفيات التي خصصتها السلطات المصرية لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، بينما الأزمة إنسانية تتفاقم، إذ إن 25% من المخازن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي توقف عن العمل لنفاد الوقود.

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