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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طالب على أيدي 3 أشخاص بشبين القناطر

مصرع طالب
مصرع طالب
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لقي طالب يدعى عبدالله إيهاب أبو صالح، مقيم بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية مصرعه على أيدي 3 أشخاص إثر خلافات بينهم بسبب احتكاك سيارة أبيه بأحدهم فقاموا بالتربص له وضربوه بقطعة رخام أودت بحياته، بعد مكوثه في العناية المركزة لمدة 45 يوما.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع طالب يدعى عبدالله إيهاب، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جرى على الفور نقل الطالب للمستشفى، وتبين أنه مصاب بقطع بشريان في المخ وجرى حجزة بالعناية المركزة ولقى وفاته المنية بعد 45 يوما بالعناية المركزة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، جاري ضبطهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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