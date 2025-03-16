ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الموجة الحارة على البلاد غدا وبعد غد الثلاثاء.

وتشهد حالة الطقس  غدا  الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء و طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء .

كما يشهد  غدا الأثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  38 للعظمي والصغري 20 درجة .

 

 

الارصاد حالة الطقس غدا الاثنين