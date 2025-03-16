إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع .

ومن جانبه كلف يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أحمد إبراهيم عطية رئيس الوحدة المحلية بكفور نجم ،بتنفيذ إزالة فورية لتعديات بناء مخالف بناحية كفور نجم ، حيث تم إزالة حالة تعدي عبارة عن سور بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر مربع ، على أرض زراعية خارج الحيز ، وقد تم إزالته في المهد ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالطيبة برئاسة الأستاذ بندارى غنيم رئيس الوحدة المحلية بإيقاف أعمال بناء مخالف بقرية الطيبة فجراً ، حيث تم فك شدة خشبية كاملة على مساحة 120 متر مربع جاهزة بدور ثالث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح برئاسة أشرف عامر رئيس المركز من التصدي لحالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بسنهوت، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برئاسة صلاح سالم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتين تعدي ببهنيا وصافور ،حيث تم فك شدة خشبية لسقف داخل الحيز العمراني ببهنيا على مساحة ( 80 م ) كما تم فك شدة خشبية لسقف داخل الحيز العمراني بصافور على مساحة ( 100م )وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وكلف المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد خالد دومة نائب رئيس المركز بالتنسيق مع الإدارة الزراعية للتصدى وإزالة مخالفة لمبنى بدون ترخيص على أرض زراعية بناحية الوحدة المحلية بالملاك على مساحة 900 متر وتمت الإزالة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا برئاسة اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا بالتصدي لحالة بناء سور بالطوب الدبش بقرية الزرزمون وتمت الإزالة في المهد بحضور رئيس الوحدة المحلية بالزرزمون ومدير الجمعية الزراعية ومشرف القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بحملة إزالة موسعه حيث تم إزالة 3 حالات تعدي عبارة عن مباني وسور ومنزل بالطوب الدبش الأبيض وهنجر علي مساحة 740 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.