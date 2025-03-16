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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تواصل حملات التوعية بالدقهلية حول أهمية الممارسات المستدامة

جانب من أنشطة الادارة
جانب من أنشطة الادارة المركزية للإرشاد الزراعي
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 نفذت وزارة الزراعة ممثلة في الادارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة أمل اسماعيل سعد بالتعاون مع الجهات المختلفة برامج ارشادية تهدف الي إحداث التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة الدقهلية وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي حيث تم تنفيذ 14 حقل ارشادي بمساحة 14 فدان وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين  كخدمة ارشادية, كما تم تنفيذ 3 ندوات ارشادية، و 6 ايام حقل.

 وفي إطار فاعليات  مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية تم عمل 32  تجميعه إرشادية بمساحة حوالي 152 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي تم تنفيذ عدد " 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي، اما بالنسبة لمحصول بنجر السكر  تم تنفيذ 8 ايام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، أما بالنسبة لمحصول الطماطم تم تنفيذ 2 يوم حقل، اما بالنسبة لمحصول الفاصوليا فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ يوم ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان.

وبالنسبة للكثيف المحصولي تم تنفيذ 2 يوم حقل, وتم تنفيذ 2 يوم حقل ارشادي  تحميل قمح او فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتم تنفيذ 2 ندوة ارشادية عن مكافحة الحشائش.

وتم تنفيذ يومي حقل ارشادي، وتم تنفيذ 2 يوم ندوة ارشادية عن توعية استخدام الميكنه الزراعية ودورها في زيادة الانتاج، وندوتي عن تدوير المخلفات الزراعية، اما بالنسبة لمحصول الكتان تم تنفيذ " 2 " يوم حقل بالتعاون معهد بحوث القطن والالياف.

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التنمية الزراعية المستدامة تدوير المخلفات الزراعية