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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات المسابقة الإبداعية لبرنامج سفراء ضد الفساد

مسابقة سفراء
مسابقة سفراء
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيا وفكريا بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم علي التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلي توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم  وكيل وزارة الشباب الرياضة قيام الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة باطلاق فعاليات "المسابقة الابداعيه لبرنامج سفراء ضد الفساد" بهدف ترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد وذلك في موضوعات ( نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز - الحد من التحرش - المسئوليه - مواجهة الشائعات )

وأضاف وكيل وزارة الشاب والرياضة أن المسابقة تضم عدة مجالات منها القصة القصيرة : أن يكون الهدف منها تعليم النشء معالجه شكل من أشكال الفساد المجتمعي مع مراعاة (بداية القصة/ المشكلة / النهاية أو الحل / الهدف) ، أن تكون القصة باللغة العربية لا تزيد عن صفحة A4 خط 14 نوع Arial.
والشعر : يتضمن أهم التحديات في طريقه عرض المشكله و التغلب عليها ، وأن يكون الشعر باللغة العربية ولا يزيد عن 10 أبيات ولا يقل عن 6 أبيات
وتأليف أغنية:  تأليف وكتابة كلمات الأغنية وتتضمن جميع موضوعات التسابق ويفضل بمصاحبة أحد الآلات الموسيقية علي الأقل في حالة وجود الغناء ان وجد 
وتيك توك :فيديو قصير يستهدف احد موضوعات التسابق لا يتجاوز ال دقيقه يهدف إلى التوعيه المجتمعية الايجابيه
وفيديو دعائي (برومو)  : فيلم قصير يستهدف موضوعات التسابق لا يتجاوز ال ٣ دقائق و ان يكون من اعداده و تنفيذه

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن أصحاب الأعمال الفائزة يتم تكريمهم في الحفل الختامي للبرنامج و منحهم جائزة ماليه بمبلغ ١٠٠٠ جنيه لكل مشارك لافتا إلي أن شروط الاشتراك في المسابقة ان يكون سن المشارك من ٧ سنوات حتي ١٨ سنة 
وجميع الأعمال المقدمة من تأليف وصياغة المشارك 
ولم يسبق للمشارك الاشتراك بالمجالات المذكورة في مسابقات أخري، ويتم استبعاد الاعمال المتشابهة او المقتبسة او المنقولة من شبكة المعلومات الدولية 
ويجوز الإشتراك في جميع المجالات أو اختيار مجال واحد كما يجوز الجمع بين موضوعات المسابقة 
ويتم تسليم الأعمال إلي الإدارة العامة للنشء بمديرية الشباب والرياضة علي CD مرفق بصورة ضوئية من شهادة الميلاد ويكتب عليها رقم تليفون المشارك أو عبر البريد الإلكتروني علي الرابط التالي   
https://forms.gle/t39gcwUdm4t8pVYD7   وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥.

الإدارة المركزية لتنمية النشء التوعية المجتمعية الشباب والرياضة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برنامج سفراء ضد الفساد