بث حصري لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد عبر أون سبورت

حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للرجال لموسم 2024-2025 حصريًا، وستقوم بإذاعة المباريات عبر قنوات أون سبورت خلال الفترة من 26 مارس حتى 15 يونيو المقبل.

تهدف الشركة المتحدة للرياضة إلى توفير كافة البطولات والأحداث الرياضية التي يشارك فيها النجوم المصريون من أجل متعة المشاهد العربي والمصري.

تُعد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد من أقوى البطولات على مستوى الأندية، حيث تشهد مشاركة نخبة من الأندية التي تضم بين صفوفها ألمع نجوم اللعبة، يتنافسون جميعًا للفوز بالكأس الأغلى.

ترقب لاستكمال المتأهلين لربع النهائي

يترقب عشاق كرة اليد اكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، حيث حجزت أربعة فرق بالفعل بطاقات التأهل، وهي:

سبورتنج لشبونة البرتغالي بقيادة الحارس المصري محمد علي، الذي قدم أداءً رائعًا ساهم في صعود فريقه إلى هذا الدور.

فيزبريم المجري الذي يضم بين صفوفه النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن فريقه بسبب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ورغم ذلك.

كان يحيى الدرع قد قاد فيزبريم إلى تحقيق لقب كأس العالم للأندية العام الماضي لأول مرة في تاريخه خلال البطولة التي استضافتها مصر.

برشلونة الإسباني وألبورج الدنماركي، اللذان ضمنا أيضًا التأهل لربع النهائي.

الصراع على المقاعد المتبقية

لا تزال المنافسة مشتعلة بين ثمانية أندية على المقاعد الأربعة المتبقية، حيث تشهد هذه المرحلة مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة:

باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة النجم المصري يحيى خالد، يواجه بيك سيجد المجري.

دينامو بوخارست الروماني، بقيادة المايسترو علي زين، يلتقي مع ماجديبورج الألماني.

كيلسي البولندي، الذي يقوده النجم المصري حسن قداح، يصطدم بفريق فوكس برلين الألماني.

نانت الفرنسي يواجه فيسلا بلوك البولندي.

يسعى اللاعبون المصريون إلى تقديم أداء مميز مع أنديتهم للوصول إلى المربع الذهبي "فاينال 4"، الذي يُقام في مدينة كولن الألمانية، حيث تُلعب المرحلة النهائية من البطولة.

ويطمح النجوم المصريون إلى تكرار الإنجاز التاريخي بوضع اسم مصر على كأس البطولة للمرة الثالثة، بعد أن حقق محمد ممدوح هاشم اللقب مع مونبيلييه الفرنسي عام 2018، ورفع علي زين الكأس مع برشلونة الإسباني عام 2022.