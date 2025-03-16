ضبط 2 طن و 750 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر بالشرقية

شَنت ادارة تموين بلبيس اليوم حملة تموينية برئاسة المهندس احمد مرسى مدير الإدارة ، وحمادة صالح كبير مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة للمرور على الأنشطة التجارية ببلبيس وتم تحرير محضر رقم 5962 جنح بلبيس لضبط مخزن يُدار بدون ترخيص لأحد المطاعم لحيازته وتخزينه سلع مجهولة المصدر ولعدم وجود فواتير اومستندات تدل علي مصدرها وقد تم التحفظ على 2 طن و 750 كيلو ارز ابيض مجهول المصدر.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.