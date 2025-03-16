رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الاحد ، اجتماعاً بمقر الهيئة، بحضور رؤساء الإدارات المركزية ، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ، مديري الفروع ومديري المستشفيات ونواب مديري الفروع للشؤون المالية والإدارية، ومديري الشؤون الطبية بالفروع، ومديري المكاتب الفنية بالفروع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، بهدف التأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقد جاءت أبرز محاور الاجتماع حول :

* تقييم أداء مديري الفروع ومتابعة المشكلات وحلها .

* متابعة أداء الصيدليات والعيادات التابعة .

* رفع درجة الاستعداد خلال شهر رمضان وعيد الفطر .

* الخدمات الطبية والتطوير الصحي .

* دور اللجان الطبية .

* المشروعات والتخطيط المستقبلي .

* التحول الرقمي والميكنة .

* تطوير المعامل الطبية .

واختتم الدكتور أحمد مصطفى الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات المطروحة، والمتابعة المستمرة لضمان تحقيقها على أرض الواقع. كما شدد على ضرورة تحسين التواصل بين الإدارات المختلفة، وتكثيف الجهود لتطوير الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى، أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمل، وتطوير بيئة عمل أكثر استدامة تلبي المعايير الحديثة في القطاع الصحي. كما وجه بضرورة تعزيز دور اللجان الطبية في متابعة الحالات وتيسير الإجراءات على المرضى.

وفي الختام، دعا جميع الحضور إلى تبني فكر التطوير المستمر والعمل بروح الفريق، مشددًا على ضرورة تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، والالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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