التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في الشرقية

قررت نيابة ههيا اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه غارقا بمياه ترعة البحر أمام كوبري الأقصى وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزي المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركز بوصول "عمار محمد" 15 عاما جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا بمياه ترعة البحر أمام كوبري الأقصى بمركز ههيا وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.