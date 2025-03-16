الصحة: فرق الحوكمة يتفقد 589 منشأة صحية خلال النصف الأول من شهر رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، بتنفيذ مرور صباحي ومسائي على المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز الرعاية الأولية، بدء من شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

تأتي حملات المرور، في إطار العمل على تقديم خدمات طبية للمواطنين ذات جودة خلال شهر رمضان، والتأكد من انتظام سير العمل، وسعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرور بدأ خلال الفترة من 2 مارس 2025 حتى 14 مارس 2025، وشمل 589 منشأة صحية، منها 152 مستشفى، و437 وحدة صحية ومركز طبي، بهدف رصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات الفورية، واتمام الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المرور على محافظة القاهرة، شمل مستشفى السلام التخصصي، حيث تبين أثناء المرور عدم توافر جداول تنظيمية للأطباء الأخصائيين والنواب في بعض الأقسام، وتم تفعيلها خلال الزيارة، كما لوحظ وجود حالات انتظار بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، رغم توفر أسرة شاغرة بوحدة الرعاية، وبالتنسيق مع استشاري الرعاية، تم تسكين حالتين من الحالات الموجودة بالاستقبال.

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته في محافظة القاهرة بالمرور على عيادات «معاً» وتلاحظ وجود عطل بجهاز الأوتوكلاف بقسم التعقيم، وتم إصلاحه من قبل الشركة أثناء المرور، كما تفقد الفريق «مركز المحروسة للرعاية الصحية الأولية» وتبين عدم تفعيل غرفة متابعة الأطفال، وتم تفعيلها من قبل إدارة الأمومة والطفولة.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن مرور الفريق على محافظة البحيرة استهدف مستشفى إيتاي البارود، وخلال المرور تم استكمال تجهيز عربة الطوارئ في غرفة CPR، من خلال توفير CVC أطفال أثناء المرور، كما تفقد الفريق مستشفى الرحمانية المركزي، وأثناء المرور تلاحظ عدم تطابق حضور التمريض مع الجدول المعتمد، وتم التوجيه بضرورة تطابق الجدول مع التواجد الفعلي للتمريض.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته في محافظة البحيرة بالمرور على مستشفى «دمنهور التعليمي» وتلاحظ زيادة نسب الغياب بين الفريق الطبي بأقسام (أخصائي الأطفال المبتسرين، وقسم الكلى) أثناء وقت العمل، وتم تحويل المتغيبين للشؤون القانونية فورًا، كما تم المرور على مستشفى «المحمودية» وتوريد النواقص من بعض أصناف الأدوية أثناء المرور.

وأشار إلى أن الفريق استكمل جولته في محافظة البحيرة بالمرور على «وحدة فرهاش الصحية» وخلال المرور تبين تعطل الميكروسكوب الخاص بمعمل الوحدة منذ شهر، بالإضافة وجود خلل في أسطوانة أكسجين الطوارئ رغم امتلائها، وتم التواصل مع مدير الإدارة الصحية، بحوش عيسى، وتم تشغيل الأسطوانة وإصلاح الميكروسكوب ‏فقط، كما تفقد الفريق «وحدة شابور الصحية» وتم تغيير أسطوانات الأكسجين الفارغة بالطوارئ.

وأوضح «عبدالغفار» أن مرور الفريق على محافظة القليوبية تضمن مستشفى «حميات بنها» وتم اكتشاف تسريب في خط الهواء داخل وحدة الرعاية، وتم استدعاء مسئول الصيانة وإبلاغ مسئول شركة الغازات لسرعة الإصلاح على رأس العمل، كما تفقد الفريق مستشفى «التأمين الصحي ببنها» وخلال التفقد تم رصد حالة تحتاج إلى جلسة غسيل كلوي بالرعاية، وتم تكليف مشرفة الرعاية باستدعاء طبيب الكلى وتمريض الكلى لبدء الجلسة أثناء المرور.

واستكمل «عبدالغفار» بأنه بالمرور على مستشفى «بنها التعليمي» تبين عدم وجود دفتر تسليم وتسلم لعهدة المخدرات، بالإضافة إلى وجود مستلزمات طبية داخلها (قسطرة مركزية، شكاكات سكر، علبة جوانتي)، كما وجد ملف مريض ولم يتم تسليمه لغرفة السجلات الطبية، وتم تحرير محضر إثبات حالة وتحويل المقصرين للتحقيق.

واستطرد أنه بمرور الفريق على محافظة سوهاج تفقد الفريق مستشفى حميات سوهاج وتلاحظ خلال المرور أن بطارية جهاز الصدمات في الاستقبال معطلة، وتم إحضار جهاز صدمات بديل من مستشفى آخر على رأس العمل.

وذكر المتحدث الرسمي أن تم تشكيل الفرق من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، ومديريات الشئون الصحية من جميع المحافظات، وبمشاركة القطاعات المعنية، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.