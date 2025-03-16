"الدفاع الروسية": تدمير عدد من الآليات الأوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها دمرت ناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، و5 سيارات، و3 مدافع ميدان، بالإضافة إلى وحدة تحكم بالطائرات المسيرة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية،، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - إنه جرى القضاء على أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا، موضحة أن "إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 67850 عسكريًا و394 دبابة و317 مركبات قتال للمشاة و285 ناقلة جند مدرعة و2200 مركبة قتالية مدرعة".

