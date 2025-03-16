“عبدالرازق” يدعو إلى ضرورة تنسيق الجهود لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات

دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.

ولفت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، إلى أنه على المطوريين العقاريين إلى تسليم جميع الأوراق الخاصة بالوحدات السكنية والكومباوند في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الجهات المختصة بهدف تنظيم عملية تسجيل العقارات.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.