محلية الطود تزيل 56 حالة مبان مخالفة وغير مستوفية لشروط التقنين بالأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز الطود، حملات مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة الأقصر، في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، وتنفيذا لأعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢5 بمجابهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد الأراضي الغير مستوفاه والغير جادة والغير صالحة لشروط وضوابط التقنين واستردادها لحوزة الدولة.

إزالات الطود

وأوضح على سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تنفيذ حملة إزالة مكبرة داخل قرى العديسات بحري والعديسات قبلي ومنشية النوبة، مما أسفر عن إزالة عدد ١١ حالة مباني مخالفة وغير مستوفية لضوابط وشروط التقنين، وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفة مباني مقامة بالمخالفة لقانون الزراعة صادر لها قرار إزالة على مساحة ٦٣٠٠م٢، كما تم تنفيذ إزالة واسترداد عدد ٨ حالات من الحالات الغير صالحة للتقنين على مساحة ٤٨٩٩٥م٢، وكذلك تنفيذ إزالة واسترداد عدد ٢ حالة غير مستوفي لشروط وضوابط التقنين على مساحة ٥٨٨.٣٠م٢.

وأضاف رئيس مركز الطود، أنه تم أيضًا إزالة عدد ٢٦ حالة تقنين بقرية منشية النوبة وقرية العديسات قبلي ومدينة الطود على مساحة 57748.93 متر مربع بالإضافة إلى قطعة أرض فضاء بمساحة ١٥٣٢٥.٤٥ متر مربع، كما تم تنفيذ أعمال إزالة لعدد ٩ حالات تقنين بمدينة الطود علي مساحة ٦٨٠٥ متر مربع.

التعديات عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت

وشارك في الحملات خالد محمد عطيتو نائب رئيس مركز الطود، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية متمثلة في مركز شرطة الأقصر، وجاءت التعديات عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وقد تم تنفيذ أعمال الازالة واسترداد الأراضي لصالح الدولة، بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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