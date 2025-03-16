تزامنا مع شهر رمضان.. تكثيف الحملات التفتيشية لسلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات

تزامنا مع شهر رمضان..تكثيف حملات سلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظاتوجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات , خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 18 حملة تفتيشية موسعة على 115 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 4500 عبوة حلوى منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 11 منشأة غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، ألبان، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 17 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 81 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، أجا، المنزلة، بني عبيد، دكرنس، طلخا، السنبلاوين)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 455 كجم من المواد الغذائية لفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية على عدد 13 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن و 40 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ويبدو عليها علامات الفساد، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية حملة تفتيشية موسعة بالإضافة إلى حملة أخرى نفذها فرع الهيئة بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 250 كجم ياميش رمضان منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 150 كجم من المواد الغذائية الأخرى لسوء تخزينها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم المرور والرقابة على سوق أهلاً رمضان بميدان المنشية للتأكد من جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات، وأخذ تعهدات بالتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ 4 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (التموين، حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة ، مجلس المدينة).

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن و 60 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر ) جبنه شيدر، جبنه موتزريلا، جبنة رومي ).

كما نفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 5 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 30 منشأة غذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.