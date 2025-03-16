محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن علام ببرج العرب

تفقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مشروع انشاء محور تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع.

المحور الذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه يبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارة مرورية بكل اتجاه وتم فتحه أمام حركة السيارت نظرًا لأهميته في المساهمة في حل و تحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع و تسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل و العلمين والعكس؛ بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب وحركة البضائع و زيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية على أن تنفيذ هذا المشروع العملاق يُعد إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة من انجازات الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي! حيث يشكل نقلة نوعية هائلة في قطاع النقل و المواصلات، مضيفًا أن الإسكندرية تستحق الكثير وخاصة إنها عاصمة مصر الثانية والمدينة التجارية الأولى لمصر والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعات المصرية.

وثمن محافظ الإسكندرية الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي موجهاً الشكر لجميع العاملين على سرعة إنجاز تنفيذ المشروع الذي من شأنه أن يساعد فى تسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل و العلمين والعكس؛ بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب.

وخلال تفقد المشروع تناول كلا من الفريق كامل الوزير والفريق أحمد خالد وجبة الإفطار مع جميع العاملين بالمشروع مثمنين دورهم الكبير فى سرعة إنجاز هذا المشروع العملاق ، والذى يعد إضافة جديدة للمشروعات الرائدة للدولة المصرية ولمدينة الإسكندرية.

ونقل فى هذا الإطار الفريق كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته لكافة العاملين بالمشروع بمناسبة شهر رمضان.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة، والمهندس/محمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق، واللواء / نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، و السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأسكندرية .