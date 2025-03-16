محمد فتحي: صادرات الأجهزة الكهربائية تصل إلى 100 دولة

الأحد 16/مارس/2025 - 01:38 م

قال المهندس محمد فتحي عثمان، عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن السوق المصرية، شهدت إطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأم، مع التركيز على التطور التكنولوجي في الأجهزة الكهربائية، وتوفير منتجات تواكب أحدث التكنولوجيا في العالم، والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشار، فتحي، إلى أن صادرات الأجهزة الكهربائية وصلت إلى 100 دولة حول العالم، بفضل التوسع في قطاع التصدير على مدار السنوات الماضية.

ولفت عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات له اليوم، إلى أن الأجهزة الكهربائية المتوافرة في السوق المصرية، تواكب أعلى التطورات والمعايير العالمية، من أجل توفير منتجات فائقة الجودة للمستهلكين في مصر، ودعم النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير 2025 بنسبة 42%، حيث بلغت 526.2 مليون دولار مقابل 371.4 مليون دولار فى يناير 2024.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن الأداء الإيجابي المحقق للصادرات الهندسية في أول شهر من 2025، يؤكد الرؤية التي يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الطفرة التصديرية خلال العام الجاري وتجاوز مستويات 6 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ.