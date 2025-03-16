ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أعمال الأجزاء بـ"دراما رمضان".. العتاولة يخسر الرهان

مسلسل العتاولة ٢
مسلسل العتاولة ٢
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في سياق من نوعية الدراما الشعبية، حقق مسلسل "العتاولة" نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الماضي في الجزء الأول من العمل، إلى جانب الجانب الكوميدي الذي ظهر بشكل كبير خلال أحداث المسلسل.

ولكن مع بداية حلقات العمل في الجزء الثاني، ومع تغيير كاتب الجزء الأول من المسلسل والذي رفض فكرة أن يكون هناك جزء ثان للعمل، ظهر المسلسل هش درامياً دون بناء فني صلب، مع الكثير من الإفيهات المبتذلة والمواقف المركبة واحد جانب الآخر، وكأنها مشاهد منفصلة عن بعضها، والحوار يصاحبه بعض الإيحاءات التي فتحت أبواب الانتقاد على العمل منذ الحلقات الأولى.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، زينب العبد، زينة، والإخراج أحمد خالد موسى.

دراما رمضان العتاولة مسلسل أحمد السقا طارق لطفي فيفي عبده باسم سمرة