أعمال الأجزاء بـ"دراما رمضان".. العتاولة يخسر الرهان

في سياق من نوعية الدراما الشعبية، حقق مسلسل "العتاولة" نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الماضي في الجزء الأول من العمل، إلى جانب الجانب الكوميدي الذي ظهر بشكل كبير خلال أحداث المسلسل.

ولكن مع بداية حلقات العمل في الجزء الثاني، ومع تغيير كاتب الجزء الأول من المسلسل والذي رفض فكرة أن يكون هناك جزء ثان للعمل، ظهر المسلسل هش درامياً دون بناء فني صلب، مع الكثير من الإفيهات المبتذلة والمواقف المركبة واحد جانب الآخر، وكأنها مشاهد منفصلة عن بعضها، والحوار يصاحبه بعض الإيحاءات التي فتحت أبواب الانتقاد على العمل منذ الحلقات الأولى.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، زينب العبد، زينة، والإخراج أحمد خالد موسى.