سلامة الغذاء: إصدار 20 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء , اليوم الأحد تقريره الأسبوعي العاشر لعام 2025، وذلك عن الفترة من 8 – 14 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة لإدارات الهيئة المختلفة, جاء في التقرير أنه فيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 17 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، القليوبية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص و الرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 53 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر وأسوان.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 381 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 15 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 55 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة حملة على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشاركت الهيئة في استلام مجزر طنامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في وجود اللجنة المشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 15 مأمورية رقابية في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الشرقية، أسيوط، سوهاج والبحيرة، وتم تسجيل 7 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي والخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

و نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.