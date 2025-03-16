وزير داخلية باكستان يدين انفجارا بإقليم "بلوشستان" تسبب في مقتل وإصابة العشرات

/ أدان وزير داخلية باكستان محسن نقفي، الانفجار الذي وقع صباح اليوم /الأحد/ بالقرب من حافلة ركاب بإقليم "بلوشستان" في جنوب غربي البلاد وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وعبر نقفي عن حزنه إزاء استهداف المدنيين الأبرياء ووصف الانفجار "بالوحشي"، وذلك حسبما ذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية.

بدوره، أعرب رئيس حكومة ولاية "بلوشستان" سرفراز بوجتي، عن إدانته للانفجار وحزنه للخسارة الفادحة في أرواح المدنيين، مؤكدا عزم حكومة بلوشستان إحلال السلام في جميع أرجاء الولاية، وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المسئولين عن تكدير السلم إلى العدالة.

وكانت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من حافلة ركاب على طريق سريع بإقليم "بلوشستان" قد ارتفعت إلى سبعة قتلى و35 مصابا. فيما تجري السلطات الباكستانية تحقيقا في الحادث للكشف عن سبب الانفجار وطبيعته.