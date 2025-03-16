بالأسماء.. 25 مصابا في حادث تصادم أتوبيس بطريق شبين الكوم السادات

شهد طريق شبين الكوم – السادات، بالقرب من نقطة إسعاف طملاي، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 25 شخص بإصابات متفاوتة.
المصابون في الحادث هم :
- عبد السميع عبد المرضي ياسين – 35 عامًا – سدود – جروح وسحجات متفرقة.
- مصطفى طلعت ثعلب – 24 عامًا – سدود – جرح بالرأس والوجه.
- محمود علام علام – 20 عامًا – سدود – جروح وتورم بالوجه وسحجات متفرقة.
- عبد الرحمن سامي عزام – 18 عامًا – سدود – اشتباه كسر بالساق اليسرى.
- حماده حمدي عبد المغني منصور – 30 عامًا – سدود – سحجات وجروح متفرقة.
- كريم عماد شوشة – كسر بالفخذ الأيسر.
- محى عبد المرضي شوشة – كسر بالساقين.
- محمود علاء علام – كسر بالقدم اليسرى.
- أحمد سعيد محمد محروس – 17 عامًا – ساقية المنقدي – جروح بالوجه وتورم بالعين وكدمات واضطراب بالوعي.
- صلاح عبد الحليم صلاح – اشتباه كسر بالساق والفخذ الأيسر.
- سمير محمد محمد – 57 عامًا – سرس الليان – كدمات وجروح وسحجات متفرقة.
- علي محمد عبده عزام – 36 عامًا – سدود – اشتباه نزيف بالبطن، وتم إدخاله العمليات.
- زياد أحمد جربيدة – 25 عامًا – سدود – جروح بالوجه وسحجات.
- مصطفى إبراهيم عزام – 22 عامًا – سدود – جروح وسحجات متفرقة.
- محمود عبد العظيم عبد المغني عياد – 60 عامًا – سدود – كسر بالساق اليسرى وجروح وسحجات.
- مصطفى أحمد علام – اشتباه نزيف بالبطن.
- عبد الرحمن عزام – كسر بالساق اليسرى.
- محمود عبد الفتاح نصر – اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف الأيمن.
- إبراهيم حسن عبد العال – 40 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
- محمد عبد الحليم عبد الرحمن – 28 عامًا – سدود – اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.
- أشرف محمود عبد الله – 50 عامًا – اشتباه كسر بالحوض.
- ياسر عبد المنعم حجازي – 33 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
- عبد الله محمود شحاتة – 26 عامًا – كسر بالساعد الأيسر.
- جمال عبد الحميد السيد – 45 عامًا – كدمات وجروح سطحية بالرأس.
- أحمد عادل إبراهيم – 19 عامًا – سدود – جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة.
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث ورفع آثار التصادم لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.