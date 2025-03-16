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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. 25 مصابا في حادث تصادم أتوبيس بطريق شبين الكوم السادات

ارشيفية
ارشيفية
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شهد طريق شبين الكوم – السادات، بالقرب من نقطة إسعاف طملاي، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 25 شخص بإصابات متفاوتة.

المصابون في الحادث هم :

  1. عبد السميع عبد المرضي ياسين – 35 عامًا – سدود – جروح وسحجات متفرقة.
  2. مصطفى طلعت ثعلب – 24 عامًا – سدود – جرح بالرأس والوجه.
  3. محمود علام علام – 20 عامًا – سدود – جروح وتورم بالوجه وسحجات متفرقة.
  4. عبد الرحمن سامي عزام – 18 عامًا – سدود – اشتباه كسر بالساق اليسرى.
  5. حماده حمدي عبد المغني منصور – 30 عامًا – سدود – سحجات وجروح متفرقة.
  6. كريم عماد شوشة – كسر بالفخذ الأيسر.
  7. محى عبد المرضي شوشة – كسر بالساقين.
  8. محمود علاء علام – كسر بالقدم اليسرى.
  9. أحمد سعيد محمد محروس – 17 عامًا – ساقية المنقدي – جروح بالوجه وتورم بالعين وكدمات واضطراب بالوعي.
  10. صلاح عبد الحليم صلاح – اشتباه كسر بالساق والفخذ الأيسر.
  11. سمير محمد محمد – 57 عامًا – سرس الليان – كدمات وجروح وسحجات متفرقة.
  12. علي محمد عبده عزام – 36 عامًا – سدود – اشتباه نزيف بالبطن، وتم إدخاله العمليات.
  13. زياد أحمد جربيدة – 25 عامًا – سدود – جروح بالوجه وسحجات.
  14. مصطفى إبراهيم عزام – 22 عامًا – سدود – جروح وسحجات متفرقة.
  15. محمود عبد العظيم عبد المغني عياد – 60 عامًا – سدود – كسر بالساق اليسرى وجروح وسحجات.
  16. مصطفى أحمد علام – اشتباه نزيف بالبطن.
  17. عبد الرحمن عزام – كسر بالساق اليسرى.
  18. محمود عبد الفتاح نصر – اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف الأيمن.
  19. إبراهيم حسن عبد العال – 40 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
  20. محمد عبد الحليم عبد الرحمن – 28 عامًا – سدود – اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.
  21. أشرف محمود عبد الله – 50 عامًا – اشتباه كسر بالحوض.
  22. ياسر عبد المنعم حجازي – 33 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
  23. عبد الله محمود شحاتة – 26 عامًا – كسر بالساعد الأيسر.
  24. جمال عبد الحميد السيد – 45 عامًا – كدمات وجروح سطحية بالرأس.
  25. أحمد عادل إبراهيم – 19 عامًا – سدود – جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث ورفع آثار التصادم لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

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