بالأسماء.. 25 مصابا في حادث تصادم أتوبيس بطريق شبين الكوم السادات

شهد طريق شبين الكوم – السادات، بالقرب من نقطة إسعاف طملاي، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 25 شخص بإصابات متفاوتة.

المصابون في الحادث هم :

عبد السميع عبد المرضي ياسين – 35 عامًا – سدود – جروح وسحجات متفرقة. مصطفى طلعت ثعلب – 24 عامًا – سدود – جرح بالرأس والوجه. محمود علام علام – 20 عامًا – سدود – جروح وتورم بالوجه وسحجات متفرقة. عبد الرحمن سامي عزام – 18 عامًا – سدود – اشتباه كسر بالساق اليسرى. حماده حمدي عبد المغني منصور – 30 عامًا – سدود – سحجات وجروح متفرقة. كريم عماد شوشة – كسر بالفخذ الأيسر. محى عبد المرضي شوشة – كسر بالساقين. محمود علاء علام – كسر بالقدم اليسرى. أحمد سعيد محمد محروس – 17 عامًا – ساقية المنقدي – جروح بالوجه وتورم بالعين وكدمات واضطراب بالوعي. صلاح عبد الحليم صلاح – اشتباه كسر بالساق والفخذ الأيسر. سمير محمد محمد – 57 عامًا – سرس الليان – كدمات وجروح وسحجات متفرقة. علي محمد عبده عزام – 36 عامًا – سدود – اشتباه نزيف بالبطن، وتم إدخاله العمليات. زياد أحمد جربيدة – 25 عامًا – سدود – جروح بالوجه وسحجات. مصطفى إبراهيم عزام – 22 عامًا – سدود – جروح وسحجات متفرقة. محمود عبد العظيم عبد المغني عياد – 60 عامًا – سدود – كسر بالساق اليسرى وجروح وسحجات. مصطفى أحمد علام – اشتباه نزيف بالبطن. عبد الرحمن عزام – كسر بالساق اليسرى. محمود عبد الفتاح نصر – اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف الأيمن. إبراهيم حسن عبد العال – 40 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. محمد عبد الحليم عبد الرحمن – 28 عامًا – سدود – اشتباه كسر بالفخذ الأيمن. أشرف محمود عبد الله – 50 عامًا – اشتباه كسر بالحوض. ياسر عبد المنعم حجازي – 33 عامًا – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. عبد الله محمود شحاتة – 26 عامًا – كسر بالساعد الأيسر. جمال عبد الحميد السيد – 45 عامًا – كدمات وجروح سطحية بالرأس. أحمد عادل إبراهيم – 19 عامًا – سدود – جرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث ورفع آثار التصادم لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.