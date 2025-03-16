vivo V50 تجربة متطورة في تصوير البورتريه

أعلنت شركة vivo عن إطلاق هاتفها الجديد vivo V50، الذي يمثل قفزة نوعية في مجال تصوير البورتريه بفضل تقنيات ZEISS Professional Portrait المتقدمة. يوفر الهاتف تجربة تصوير احترافية بجودة غير مسبوقة، مما يمكّن المستخدمين من توثيق لحظاتهم بأدق التفاصيل.

يتميز vivo V50 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزوّدة بتقنية ZEISS OIS ومستشعر كبير لالتقاط صور واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة. كما يقدم الهاتف ميزات متطورة مثل AI Aura Light Portrait 2.0 التي تحاكي إضاءة الاستوديو، وأنماط إضاءة سينمائية مثل Rembrandt وButterfly للحصول على تأثيرات بصرية متميزة.

على مستوى الأداء، يأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، مع تحسينات ملحوظة في قوة المعالجة والرسوميات، مما يجعله مثاليًا لتعدد المهام وتجربة ألعاب سلسة. كما يتميز ببطارية BlueVolt بسعة 6000 مللي أمبير وتقنية شحن فائق السرعة، مما يضمن استخدامًا ممتدًا دون انقطاع.

أما من حيث التصميم، فيجمع الهاتف بين الأناقة والراحة بفضل شاشة Ultra Slim 4D Infinity Curved التي توفر تجربة مشاهدة غامرة، مع هيكل فائق النحافة وألوان عصرية مستوحاة من الطبيعة، مثل Starry Blue وSatin Black وMist Purple.

يواصل vivo V50 تقديم ابتكارات تعزز تجربة المستخدم الرقمية، ليضع معايير جديدة في فئة الهواتف الذكية المتطورة.