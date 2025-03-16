"أمازون مصر" تطلق موسم تخفيضات عيد الفطر

أعلنت أمازون مصر انطلاق موسم تخفيضات عيد الفطر، الذي يمتد من 18 إلى 29 مارس، مقدمةً عروضًا مميزة تشمل مجموعة واسعة من المنتجات في مختلف الفئات، مثل الإلكترونيات، الأزياء، الصحة والعناية الشخصية، الألعاب، الأجهزة المنزلية، والبقالة. وتتوفر العروض عبر موقع أمازون مصر، ما يمنح العملاء تجربة تسوق سهلة بأسعار تنافسية.

وتوفر أمازون مصر فرصًا إضافية للتوفير من خلال شراكاتها مع عدد من البنوك وخدمات الدفع، مما يتيح للعملاء الاستفادة من خصومات فورية وخطط تقسيط ميسرة. كما يحصل أعضاء أمازون برايم على فرصة حصرية للتسوق المبكر قبل بدء العروض العامة، إلى جانب الاستفادة من خدمة الشحن السريع والمجاني ومزايا ترفيهية أخرى.

وتزامنًا مع موسم التخفيضات، أطلقت أمازون مصر بطاقات الهدايا الإلكترونية، التي تتيح للعملاء إرسال هدايا رقمية قابلة للتخصيص بمزايا مرنة، ما يجعلها خيارًا مثالياً للإهداء في المناسبات الخاصة مثل عيد الفطر وعيد الأم.

وأكد عمر الصاحي، المدير العام لأمازون مصر، أن موسم التخفيضات يأتي في إطار التزام الشركة بتقديم أفضل العروض على المنتجات الأساسية التي يحتاجها العملاء، مع توفير حلول مبتكرة مثل بطاقات الهدايا الإلكترونية. وأضاف أن أمازون مصر مستمرة في تقديم التخفيضات الشهرية عبر أسبوع السوبر توفير في الأسبوع الأخير من كل شهر.

وتشمل العروض خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات، من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة إلى الملابس والعطور ومستحضرات التجميل، إضافةً إلى الأجهزة المنزلية والسلع الأساسية. ويأتي موسم التخفيضات ليمنح العملاء فرصة مميزة للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة، مع تجربة تسوق سلسة عبر الموقع الإلكتروني.