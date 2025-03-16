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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة 4 أشخاص وإصابة 22 في حادث تصادم بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية
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شهد طريق طملاي - السادات بمحافظة المنوفية حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات ومصابين. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع التصادم بين السيارتين، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابات متفاوتة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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