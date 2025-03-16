الدوري الإيطالي.. تعرف على تشكيل فينيزيا لمواجهة نابولي

أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فينيزيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نابولى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

جاء تشكيل فينيزيا كالتالى:

حراسة المرمى: يونوت رادو.

خط الدفاع: جويل سكينجتيني، جاي إدزيس، فالي كاندي.

خط الوسط: أليسيو زيربين، ألفريد دونكان، هانس نيكولوسي كافيالي، كيكي بيريز، ميكائيل إليرتسون.

خط الهجوم: دانيل فيلا، ميركو ماريتش.



ويحتل نابولى وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 60 نقطة، بأقل نقطة عن إنتر محتل الصدارة بـ 61 نقطة، بينما يحتل فريق فينيزيا المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.