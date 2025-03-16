الدورى الإيطالى.. لوكاكو وراسبادوري يقودان نابولى لمواجهة فينيزيا

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفنى لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فينيزيا، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل نابولى كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو.

خط الوسط: ماتيو بوليتانو، بيلي جيلمور، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت مكتوميناي، ليوناردو سبينازولا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، جياكومو راسبادوري.



ويحتل نابولى وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 60 نقطة، بأقل نقطة عن إنتر محتل الصدارة بـ 61 نقطة، بينما يحتل فريق فينيزيا المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

