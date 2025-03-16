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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

27 مارس.. محاكمة عاطلين بتهمة حيازة مخدرات بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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حددت نيابة المرج 27 مارس الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج .

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة المعلومات.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها كيس بلاستيكي بيج اللون يحتوي على كيس كبير الحجم و20 كيسا صغيرا شفافا، تحوي جميعها بلورات بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدر الآيس ومبلغ مالي قدره 5 الاف جنيه وسلاح ناري فرد خرطوش.


وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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