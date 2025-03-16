48572 شهيدا و112032 مصابا ضحايا العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 48572 شهيدا و112032 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أكدت الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 112,032 منذ بداية العدوان، بينما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

كما أشارت إلى وصول 29 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 15 شهيدًا تم انتشال جثامينهم و14 شهيدًا جديدًا، بالإضافة إلى 51 إصابة.