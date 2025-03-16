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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عصابة الخطيفة بمنطقة شبرا مصر

المتهمين
المتهمين
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سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة هواتف المواطنيين بأسلةب الخطف بمنطقة شبرا مصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلان  بدائرة قسم شرطة شبرا ، لممارستهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – سلاح أبيض – هاتف محمول مجهول المصدر) .. وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما
ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل صيانة هواتف محمولة – مقيم بدائرة
قسم شرطة الأميرية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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