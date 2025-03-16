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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 لصوص سرقوا مسكن سيدة بالتجمع الأول

المتهمين
المتهمين
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 لصوص سرقوا مسكن سيدة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص  لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (3 هواتف محمول – جهاز لاب توب – ساعة ذكية – سلسلة ذهبية – بعض الإكسسوارات) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم بعض المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق المواسير", وتم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية مالك محل  ومقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

لصوص سرقوا سيدة التجمع سرقوا مسكن سيدة إرتكاب الواقعة أسلوب إحدى السيدات 3 أشخاص