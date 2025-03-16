مصرع 51 شخصًا وإصابة نحو مائة آخرين إثر حريق بملهى ليلي في مقدونيا الشمالية

أعلن وزير داخلية جمهورية مقدونيا الشمالية بانش توشكوفسكي، مصرع 51 شخصا وإصابة نحو مائة شخص؛ إثر اندلاع حريق ضخم في ملهى ليلي ببلدة "كوتشاني" الواقعة في جنوب البلاد.

وقال وزير الداخلية المقدوني- في مؤتمر صحفي، أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، مقتطفات منه، اليوم /الأحد/- إن الحريق بدأ في حوالي الساعة 2:35 صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد) أثناء حفل موسيقي لفريق بوب محلي، مشيرا إلى أن مرتادي الحفل أطلقوا ألعابا نارية؛ مما تسبب في نشوب حريق بسقف الملهى، مضيفا أن الشرطة ألقت القبض على شخص.