دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2025

يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على الدعاء كل يوم ويبحثون عن أفضل الأدعية ولذلك نقدم لكم بعض الأدعية التى يمكن ترديدها اليوم .

اللهم بلغتني تمام الشهروأنا في أحسن حال واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.

اللهم إني أسألك في هذا الشهر الفضيل أن تغفر لي ذنوبي، وتقبل توبتي، وتبدل سيئاتي حسنات، وتغسل قلبي من الحزن.

اللهم اجعل لي في هذا اليوم نصيبًا من الرحمة والمغفرة، ووفقني لكل عمل صالح يرضيك عني.

اللهم اجعلني في هذا اليوم من المقبولين، واغفر لي ذنوبي كلها، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم قوِّني على إقامة أمرك، وأذِقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين واجعله شهرًا تغفر لي فيه الذنوب وتكفرعني السيئات.

اللهم يا حي يا قيوم اكتب لنا في أول أيام رمضان الرحمة والمغفرة وأعنا على الطاعات وألهمنا حسن الدعاء والتقرب إليك.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء ،ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم إني أسألك عيش السعداء ونزل الشّهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء.