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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم وقع بدائرة قسم شرطة زايد ثاني في محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغ بوقوع حادث تصادم على أحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة أحد الأشخاص، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن انقلاب السيارة ووفاة شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات متنوعة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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