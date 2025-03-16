الثلاثاء.. مناقشة رواية حدث في شارعي المفضل بمنتدى المستقبل

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل 18 مارس 2025، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوته النقدية لمناقشة رواية "حدث في شارعي المفضل" للكاتب الروائي محمد الفخراني

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي والناقد علي قطب، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

صدرت رواية "حدث في شارعي المفضل" عن دار العين، في القاهرة، وتأتي بعد عدد من الأعمال السردية المتميزة للكاتب محمد الفخراني، ومن أبرزها ( فاصل للدهشة)، و( قصص تلعب مع العالم)، و( طرق سرية للجموح)، و( قبل أن يعرف البحر اسمه)، و( مزاج حر)، و( أراك في الجنة)، و( غداء في بيت الطباخة)، وغيرها.

وقد حاز محمد الفخراني عددا من الحوائز الأدبية، من بينها جائزة يوسف إدريس في القصة القصيرة 2012 عن مجموعته القصصية( قصص تلعب مع العالم)، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 عن روايته ( غداء في بيت الطباخة).