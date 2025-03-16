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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى لودر في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى لودر أثناء سيره، مما أدى إلى تهشم جمجمته ووفاته في الحال، بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط أحد الأشخاص من أعلى لودر ووفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير لودر قيادة سائق 50 سنة، وبصحبته عامل 28 سنة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى سقوط العامل من أعلى اللودر وتهشم جمجمته، مما أسفر عن وفاته في الحال.

تم التحفظ على اللودر وقائده، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات اختلت عجلة القيادة أحد الأشخاص أكتوبر اللودر المشرحة لقي عامل مصرعه مديرية امن الجيزة مصرع عامل نيابة العامة مباشرة التحقيقات