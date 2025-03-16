القبض على المتهم بإلقاء مخلفات قمامة فى الطريق العام بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة ملابسات ما تضمنته صورة تم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام سائق سيارة نقل بإلقاء مخلفات من الخرسانة بالطريق العام وضبط مرتكب الواقعة .

وجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تضمنته صورة تم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة نقل "خلاط أسمنت" بإلقاء مخلفات غسيل السيارة من الخرسانة بالطريق العام حال سيره بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ,بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.