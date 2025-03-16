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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل شخص دهسا فى مشاجرة مع آخر بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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لقى شخص مصرعه دهسا اثناء مشاجرة مع قائد سيارة بمنطقة المرج .

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بوقوع مصادمة ووفاة أحد الأشخاص "به عده جروح وكدمات متفرقة" بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين سائق سيارة نقل و قائد سيارة آخرى حول أولوية المرور بدائرة القسم، فقام على إثرها الأخير بإلقاء حجر على الزجاج الأمامى لسيارة المجنى عليه نتج عن ذلك كسر الزجاج الأمامى، فقام المجنى عليه بالترجل من سيارته لمحاولة إستيقافه فإصطدم به ولاذ بالفرار ، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءت أمكن تحديد وضبط (السيارة ، وقائدها - مقيم دائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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