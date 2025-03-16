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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قتيل و4 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالبساتين

المتهمين
المتهمين
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لقى شخص مصرعه واصيب 4 أخرين فى مشاجرة طاحنة بين طرفين  بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية بمنطقة البساتين .

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ووفاة أحد أطرفها، , بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول 3 أشخاص  من بينهم المتوفى و مصابين بسحجات وكدمات و طرف ثان شخصان   مصابان بكدمات وسحجات بسبب خلافات عائلية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعةـ  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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