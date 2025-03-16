محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويوجه بزيادة عدد شركات النظافة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم عدد من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات في شوارع المدينة، ومستوى النظافة وحالة الإشغالات، وكلف مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيسي حي غرب وشرق المنصورة، وبحث ودراسة زيادة عدد شركات النظافة بالمدينة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف من زيادة شركات النظافة العاملة هو رفع مستوى النظافة بالشوارع الجانبية والمناطق الداخلية، لتماثل الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، ولابد من تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لهذه الخدمات ووصولها للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تركيب الانترلوك بشارع مسجد الجوهري المتفرع من شارع بورسعيد سعيد بالمنصورة، وشدد على استمرار المتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع، ورفع أي اشغالات تعوق حركة السير والمرور، ومتابعة منافذ البيع ومعارض السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.